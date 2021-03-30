Haberler İzmir Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.