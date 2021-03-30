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Haberler İzmir Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı

'in ve ilçelerinde, sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 sığınmacı, işlemlerinin ardından Müdürlüğüne sevk edildi.

Türk kara sularına itilen 71 sığınmacı kurtarıldı
AA

30.03.2021, 08:46

Çeşme ilçesi açıklarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 28 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince motoru sökülerek geri itilen lastik bottaki 24 sığınmacı ise Dikili ilçesi Denizköy açıklarında kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca Dikili açıklarında aynı unsurlarca, Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 19 sığınmacıyı da karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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