Ege’de kırmızı alarm

SAĞLIK Bakanlığı'nca 26 Şubat'ta yayınlanan ilk risk haritasında Ege'de yüksek risk grubunda il bulunmuyordu. İzmir'in ardından Aydın ve Muğla da kırmızı renge dönüşerek çok riskli iller arasına girdi. Uşak, Ege'nin sarı renkli tek ili olurken Afyonkarahisar, Denizli, Manisa turuncu renkte kaldı. İzmir, Aydın ve Muğla'nın bulunduğu çok yüksek riskli, Afyonkarahisar, Manisa, Denizli'nin bulunduğu yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak. Bu illerde 8. sınıf hariç ortaokullar ve 12. sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak.

RAMAZAN'DA PAKET SERVİS

ALINAN tedbirler kapsamında renk ayrımı olmaksızın restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında işletilecek. Öte yandan Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.

■ KAZIM YÖRÜKCE