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'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı tutuklandı

Son dakika... 'de 200'ü aşkın suçundan kaydı bulunan ve İzmirlileri adeta canından bezdiren P.Ü. (13), motosiklet hırsızlığından tutuklandı.

İzmir'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı hırsız tutuklandı
İHA

31.03.2021, 16:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021, 16:17

İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirdiği hırsızlık suçlarıyla kenti adeta canından bezdiren 13 yaşındaki P.Ü., yine motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı. 200'ü aşkın hırsızlık suçundan kaydı bulunan P.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Buca ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan ekipler, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık yapan şüphelinin P.Ü. olduğu tespit edildi. P.Ü., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü. tutuklandı. 200'ü aşkın suç kaydı olduğu ve geçtiğimiz günlerde Manisa'da bir yurda yerleştirildiği öğrenilen P.Ü.'nün, oradan kaçıp motosiklet çalarak tekrar İzmir'e geldiği ortaya çıktı.


P.Ü.'nün hırsızlık yaptığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

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