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Haberler İzmir Kafatasını kaçak kazı yapan defineciler bulmuş

Kafatasını kaçak kazı yapan bulmuş

Kafatasını kaçak kazı yapan defineciler bulmuş

31.3.2021

İZMİR Bornova'da Şahin Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce bulunan kafatası ve kemik parçaları ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bir kadına ait olan kafatası ve kemiklerin, Manisa'dan kaçak kazı yapmak için gelen biri kadın 2 defineci tarafından bulunduğu ortaya çıktı.
KİMLİKLERİ açıklanmayan ikilinin, 22 Mart günü, define aramak için ormanlık alana geldiği, kazı yaptıkları alanda kemik parçalarını gördükleri öğrenildi. Kazıya devam eden ikilinin, kafatası ve kaburgaya ait kemikler ile başörtüsü ve kadın iç çamaşırı bulduğu ortaya çıktı. Korkuya kapılıp bölgeden ayrılan definecilerin, 3 gün sonra geri gelerek polise haber verdiği öğrenildi.
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