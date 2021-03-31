  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 6 Nisan'da açılacak

6 Nisan'da açılacak

32. (MODEKO 2021) 6 Nisan'da kapılarını açacak. Fuar için sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması gibi önlemlerin alındığını belirten İşleyen, fuarın 9 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 6 Nisan'da açılacak
AA

31.03.2021, 13:17

32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO 2021) 6 Nisan'da kapılarını açacak.

Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleştirilecek ilk fuar olacağını belirtti.

İşleyen, 300'ün üzerinde firmanın 2021 koleksiyonlarını sergileyeceği fuara Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Rusya'dan alım heyetlerinin geleceğini bildirdi.

Fuar için sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması gibi önlemlerin alındığını belirten İşleyen, fuarın 9 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 6 Nisan'da açılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.