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Haberler İzmir İzmir’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

'in ilçesinde , sokak ortasında tartıştığı akrabası tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayet şüphelisi ’nin emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile küfürleşme sebebiyle kavga ettikleri, kavga sırasında akrabasını öldürmek istemediğini ve Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söylediği öne sürüldü. Kadir Sait B., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İzmir’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
İHA

01.04.2021, 21:17 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021, 21:18

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirdi.

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