İzmir’de akrabasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Kadir Sait B. (27) ile Cengiz Gezici (35) arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Sait B., yanında bulunan bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, kanlar içerisinde kalan Gezici bir araç ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirdi.

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