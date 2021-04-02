Akrabasına acımadı tornavidayı sapladı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki gencin tartışması cinayetle bitti. Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 9044 sokakta meydana geldi. Cengiz Gezici (35) sokakta, akrabası Kadir Sait Barutçu (27) ile karşılaştı.

Gezici ile Barutçu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Barutçu, yanında bulunan tornavidayı Cengiz Gezici'nin göğsüne sapladı. Barutçu, olay yerinden kaçarken Gezici hastaneye kaldırıldı. Gezici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Barutçu ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL