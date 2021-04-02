Bu köyde söz kadınların

İnsanların ilk başta durumu garipsemesine rağmen sonra alıştığını söyleyen Avcı, köy kahvesinin köyde yaşayan kadınların da buluşma yeri haline geldiğini söyledi. Kadınların her işi yapabileceğinin altını çizen Avcı, "Bu köyü kadınlar yönetiyor. Köyün muhtarı da köy kahvesinin işletmecisi de kadın. Kadınlar çekinmezlerse her işin altından kalkarlar" dedi. Hatice Avcı, 1966 yılında İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Doğancılar Köyü'nde dünyaya geldi. Yine aynı köyde yaşayan Hüseyin Avcı ile hayatını birleştiren Hatice Avcı, iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

'HAYATIM DEĞİŞTİ'

Kocası belediyede otobüs şoförlüğü yaparken, kendisi de evinde çocuklarıyla ilgilenen Hatice Avcı, hayatın getirdiği binbir zorlukla çocuklarını büyütüp, okuttu. Hayatı boyunca da hiçbir işte çalışmadı. Eşi Hüseyin Avcı otobüs şoförlüğünden emekli olduktan sonra bahçe işleriyle uğraşırken, kendi de ev işleriyle meşgul olan Hatice Avcı'nın hayatı 2019'da gerçekleştirilen muhtarlık seçimleriyle değişti.

İzmir'in metropol ilçelerinde yaşadıktan sonra köye dönüş kararı alan Nebahat Coşkun, özellikle köy kadınlarıyla birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerle Doğancılar Köyü'nün sevilen kişilerinden biri haline geldi. Köylünün isteğiyle en son muhtarlık seçimlerinde aday olup kazanan Çoşkun, 'köyün yöneticisi kadınsa, köy kahvesini de kadın yönetsin' düşüncesiyle köyün sevilen simalarından Hatice Avcı'ya köy kahvesi işletmesi için teklif götürdü. Muhtarın teklifini kabul eden Avcı, köyün en uğrak bölgelerinden olan kahveyi işletmeye başladı.

"KADIN İSTERSE YAPAR"

KADINLARIN her işi yapabileceğinin altını çizen Avcı, "Bu köyü kadınlar yönetiyor. Evlerde de kadınlarımızın sözü geçerlidir. Köyün muhtarı da köy kahvesinin işletmecisi de kadın. Kadınlar çekinmezlerse her işin altından kalkarlar" dedi.

MERT ALPDÜNDAR