İzmir'de silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında

Olay, 24 Mart günü İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile O.D., Y.K. (22) ile O.Ç.'yi (22) konuşmak için çağırdı. Tarafların sokakta bir araya gelmesiyle aralarında tartışma ve kovalamaca başladı. Y.K. ve O.Ç., M.D. ve O.D.'ye sopa ile saldırırken, M.D. ve O.D. de Y.K. ve O.Ç.'ye silahla ateş etti. Y.K. ve O.Ç., silahların ateş almasıyla bir anda yere yığılırken, M.D. ve O.D. ise kaçmaya başladı. Silahlardan çıkan bir kurşunlar, bölgedeki bir marketin camına ve bir araca da isabet etti.





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ayağından vurulan O.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, göğsünden iki kurşunla vurulan Y.K.'nin ise tedavi sürecinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtığı 35 Y 6516 plakalı otomobili olay yerinin 1 kilometre ötesinde bulan polis ekipleri, M.D. ile O.D.'yi yakaladı.

Kavga anları ise saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların aralarında kovalamaca yaşadığı, Y.K. ve O.Ç.'nin sopalarla M.D. ve O.D.'ye saldırdığı, M.D. ve O.D.'nin silahla Y.K. ve O.Ç.'yi yaraladığı görülüyor. Silah sıkan şahıslar olay yerinden kaçarken, Y.K. ve O.Ç.'nin yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber vermesi görüntülere yansıyor.