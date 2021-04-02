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Haberler İzmir Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de yapılacak

Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, 'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, 4 Nisan Pazar günü 'in ilçesinde başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınacak önlemlerle yapılacak yarışlarda, kulüp yöneticisi, antrenör ve sporculardan kayıt esnasında Kovid-19 testi sonucu ve HES kodları alınacak.

Yelkende 2021 Milli Takım Seçme Yarışları, İzmir'de yapılacak
AA

02.04.2021, 18:31

TYF'den yapılan açıklamada, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ile Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek ve 4 Nisan Pazar günü Optimist ile Optimist Junior sınıflarında başlayacak heyecanın, 9 Nisan Cuma günü tamamlanacağı belirtildi.

Yarışlarda, 12-17 Nisan'da Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard, 20-25 Nisan'da 420 ve 470 sınıfları ile Techno 293, Techno Plus, RS:One Rüzgar Sörfü, son olarak da 28 Nisan-2 Mayıs'ta Formula Kite, IQ Foil ve Funboard Slalom sınıflarında mücadeleler yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınacak önlemlerle yapılacak yarışlarda, kulüp yöneticisi, antrenör ve sporculardan kayıt esnasında Kovid-19 testi sonucu ve HES kodları alınacak.

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