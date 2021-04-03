İzmir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
Terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındırdığı, örgüte eleman temin ettiği ve maddi destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık kararıyla salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir'de 31 Mart'ta terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama çıkarılan 10 zanlıdan 9'u gözaltına alınmıştı.
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