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İzmir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.