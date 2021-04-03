  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
AA

03.04.2021, 15:56

İzmir'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Terör örgütü mensuplarını ikametlerinde barındırdığı, örgüte eleman temin ettiği ve maddi destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık kararıyla salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir'de 31 Mart'ta terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama çıkarılan 10 zanlıdan 9'u gözaltına alınmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.