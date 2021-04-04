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’de aşılananların sayısı 1 milyonu geçti

İzmir’de aşılananların sayısı 1 milyonu geçti

4.4.2021

'ÇİN aşısı mı, Alman aşısı mı' tartışmaları sürerken, İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri yetkilileri, İzmir'de aşılama sayısının 1 milyonu geçtiğini söyledi. İzmir'de 650-700 bine yakın kişinin ilk doz aşılarını olduğu ve 500 bine yakın kişinin ise ikinci doz aşılarını yaptırdığı, birkaç gün içinde ikinci dozlarının da tamamlanacağı belirtildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de en kısa sürede kentin tamamının aşılanacağını belirterek, Kovid-19 risk haritasında kırmızı kategoride yer alan İzmir'de salgınla mücadele konusunda sabırlı olunmasını, kurallara uyulmasını talep etti.

■ FATİH ŞENDİL

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