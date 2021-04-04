İzmir'de beton bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa- İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Ali Erkan yönetimindeki 35 ARL 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Erkan camdan fırlarken, otomobildeki Didem Nerat ise araçta sıkıştı.





Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan Nerat'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada Ali Erkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nerat ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Erkan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.