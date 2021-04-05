  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Eşitlik komisyonunda CHP’li kadının adı yok!

Eşitlik komisyonunda CHP’li kadının adı yok!

Eşitlik komisyonunda CHP’li kadının adı yok!

5.4.2021

İzmir'de sürekli tartışmalarla gündeme gelen CHP Menemen örgütünde bir skandal daha yaşandı. Son belediye meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz kalkıp, Türkiye'nin ayrılma kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi üzerinden algı operasyonu yaptı. Yılmaz, "CHP olarak söz veriyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni her yerde anlatacağız. Sözleşmenin feshedilmesi hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN HİÇ SES ÇIKMADI
ANCAK böyle açıklamalar yapan CHP, Meclis'te yapılan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu seçiminde ise, "kadın" konusunda aynı duyarlılığı göstermedi. Meclis'te biri bağımsız 3'ü CHP'li olmak üzere 4 kadın üye bulunurken CHP, bu komisyona 3 kadın üyesi Deniz Karakurt, Nursel Katipoğlu, Özgül Metin'i değil, İhsan Perçin ve Düzgün Küçük isim-li erkek meclis üyelerini aday göster-di. AK Partililer seçim öncesi CHP'li-lere "Neden kadın üyelerinizi aday göstermiyorsunuz? Bizim kadın mec-lis üyemiz yok. Olsaydı bu komis-yona mutlaka onları gösterirdik" dedi. Ancak CHP'den hiç ses çıkma-dı. Bağımsız üye Seval Bozkurt da aday olmayınca Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu 5 erkekten oluştu.

SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİ

KOMİSYONDA CHP'den İhsan Per-çin, Düzgün Küçük, AK Parti'den Murat Ünsal ve Can Çobanyılmaz ile bağımsız üye Hasan Ünal yer aldı. Oluşan bu tablo, "CHP'nin İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın hakla-rıyla ilgili söylemlerinde aslında ne kadar samimiyetsiz olduğunu gös-terdiği" yorumlarını beraberinde getirdi.

ERHAN GÜLENÇ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşitlik komisyonunda CHP’li kadının adı yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.