Eşitlik komisyonunda CHP’li kadının adı yok!

İzmir'de sürekli tartışmalarla gündeme gelen CHP Menemen örgütünde bir skandal daha yaşandı. Son belediye meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili Ali Yılmaz kalkıp, Türkiye'nin ayrılma kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi üzerinden algı operasyonu yaptı. Yılmaz, "CHP olarak söz veriyoruz, İstanbul Sözleşmesi'ni her yerde anlatacağız. Sözleşmenin feshedilmesi hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN HİÇ SES ÇIKMADI

ANCAK böyle açıklamalar yapan CHP, Meclis'te yapılan Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu seçiminde ise, "kadın" konusunda aynı duyarlılığı göstermedi. Meclis'te biri bağımsız 3'ü CHP'li olmak üzere 4 kadın üye bulunurken CHP, bu komisyona 3 kadın üyesi Deniz Karakurt, Nursel Katipoğlu, Özgül Metin'i değil, İhsan Perçin ve Düzgün Küçük isim-li erkek meclis üyelerini aday göster-di. AK Partililer seçim öncesi CHP'li-lere "Neden kadın üyelerinizi aday göstermiyorsunuz? Bizim kadın mec-lis üyemiz yok. Olsaydı bu komis-yona mutlaka onları gösterirdik" dedi. Ancak CHP'den hiç ses çıkma-dı. Bağımsız üye Seval Bozkurt da aday olmayınca Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu 5 erkekten oluştu.

SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİ

KOMİSYONDA CHP'den İhsan Per-çin, Düzgün Küçük, AK Parti'den Murat Ünsal ve Can Çobanyılmaz ile bağımsız üye Hasan Ünal yer aldı. Oluşan bu tablo, "CHP'nin İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın hakla-rıyla ilgili söylemlerinde aslında ne kadar samimiyetsiz olduğunu gös-terdiği" yorumlarını beraberinde getirdi.

ERHAN GÜLENÇ