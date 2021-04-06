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Haberler İzmir Aliağa’da freni patlayan kamyon iki aracı biçti, istinat duvarını yıktı

’da freni patlayan kamyon iki aracı biçti, istinat duvarını yıktı

’in ilçesinde, iddialara göre freni boşalan kamyon 2 araca çarptı, ardından da bir binanın istinat duvarını yıkarak asılı kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Aliağa’da freni patlayan kamyon iki aracı biçti, istinat duvarını yıktı
İHA

06.04.2021, 18:18

Kaza, Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (35) idaresindeki 35 F 2273 plakalı parke taşı yüklü kamyon durakladığı esnada freni boşaldı.



Bu sırada direksiyondaki kamyon sürücüsü ne yaptıysa aracı durduramadı. Hızla giden kamyon, 2 araca çarptı, ardından bir binanın istinat duvarını yıktı. Kamyon, ardından da yan yatarak asılı kaldı. Meydana gelen feci kazada faciadan dönülürken, kamyon sürücüsü Erkan Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Öte yandan, kazada can kaybının olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

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