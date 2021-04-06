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Haberler İzmir İzmir'de pide fiyatı belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı...

'de pide fiyatı belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı...

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları merak edilmeye başlandı. 'de satılacak 250 gram ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. İşte 2021 fiyatı...

İzmir'de pide fiyatı belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı...
DHA

06.04.2021, 15:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 15:38

İzmir'de satılacak 250 gram ramazan pidesinin fiyatı, 3 lira olarak açıklandı.

İzmir Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

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