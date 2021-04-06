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Haberler İzmir İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti

'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti

'in ilçesinde bir sürücü, şarampole devrilen otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü aracını terk etti

06.04.2021, 08:46

Son dakika alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 KCY 80 plakalı otomobil İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa-Torbalı bağlantı yolu kavşağında, bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç ve çevresinde yapılan incelemede kimsenin bulunamadığı, sürücünün kaza yaptıktan sonra aracı terk ederek uzaklaştığı belirlendi.

Jandarma ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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