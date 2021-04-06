İzmir'de tırmandığı elektrik trafosunda akıma kapılarak düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ümit Özkaya (26) kırsal Ayaklıkırı Mahallesi'nde kapatılan bir mermer ocağı yakınlarındaki elektrik trafosuna tırmandı. Elektrik akımına kapılan Özkaya, trafodan zemine düştü. Özkaya'nın arkadaşı H.K'nin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri bölgeye geldi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Özkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özkaya'nın trafoya tırmanma nedeninin belirlenemediği, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.