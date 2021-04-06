İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı, bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
06.04.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 15:50
İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: İzmir'de kuvvetli fırtına! Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı pazar yerinin üzerine uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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