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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de kuvvetli fırtına! Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı pazar yerinin üzerine uçtu

Son dakika: 'de kuvvetli fırtına! ’nin çatısı pazar yerinin üzerine uçtu

Son dakika haberi... etkili olan fırtına nedeniyle, 'deki ’nin çatısı, bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Son dakika: İzmir'de kuvvetli fırtına! Atatürk Kültür Merkezi’nin çatısı pazar yerinin üzerine uçtu
İHA

06.04.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021, 15:50

İzmir etkili olan fırtına nedeniyle, Güzelbahçe'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı, bölgedeki pazar yerinin üzerine uçtu.

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