CHP belediyeciliğinin çöktüğünün kanıtı

CHP'li Mustafa İduğ yönetimindeki Bornova Belediyesi'nin 2020 yılı denetim komisyonu raporunda şok tespitler yer aldı. Daha önce CHP'li bir Meclis üyesinin özel kalem müdürlüğünde çalışan kız kardeşine aylık ortalama 14 bin lira maaş ödendiğini ortaya çıkaran Yeni Asır, raporda yer alan yeni detaylara ulaştı. Denetim komisyonunda yer alan AK Partili Meclis üyeleri Hatice Yıldırım ve Akın Dalgıç'ın hazırladığı şerh raporunda belediyenin nasıl baştan savma bir şekilde yönetildiği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Ortaya çıkan skandallardan en çarpıcısı ise, belediyenin geçtiğimiz aylarda bir tanesi çeşitli masrafları dahil 15 bin liradan fazlaya mal olan dezenfektan tünellerinin 7 tanesinin belediye deposunda çürümeye terk edilmesi oldu. Bu arada CHP'li bir meclis üyesinin kanuna göre belediye ile iş yapması yasak olmasına rağmen belediyeye 2 fatura kestiği görüldü. Raporda ismi belirtilmeyen üyenin aynı zamanda Meclis Başkanvekili olan Hüseyin Ünal olduğu öne sürüldü. Ünal'ın ismi yine Meclis üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'la yaptığı ticaretle de gündeme gelmişti. ESHOT, Yeni Asır'ın bu ticaret ile ilgili yaptığı haberin ardından Ünal'ın şirketinden alımları durduğunu açıklamıştı. Şerh raporunda ortaya konan skandal icraatlar 'Pes' dedirtti.





BALLI MAAŞ SALTANATI

RAPORLA ilgili daha önce Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı ayrıntılara göre bazı personele ödenen astranomik ücretler dikkat çekmişti. Örneğin belediye, bilgi işlem müdürlüğü için Aralık 2020'de belediyenin kendi şirketi İZBAŞ A.Ş'den 4 eleman alımı yaptı. 4 kişi için İZBAŞ A.Ş'ye 68 bin 614 lira yani kişi başına aylık ortalama 17 bin 153 lira ödeme yapıldı. Bu arada Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli bir İZBAŞ A.Ş. personeline 'maaş ödemesi' adı altında 12 ay karşılığı 170 bin 389 lira ödendi. Bu da aylık 14 bin 199 liraya tekabül ediyor. Bu personelin CHP'li bir meclis üyesinin kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Rapora göre yine Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli olan bir başka İZBAŞ A.Ş. personeline de maaş ödemesi adı altında 4 ay için 48 bin lira ödendi. Bu da aylık 12 bin liraya tekabül ediyor.





Hatice Yıldırım







Akın Dalgıç





SKANDAL İCRAATLAR



7 DEZENFEKTAN TÜNELİ ÇÜRÜYOR

Belediye, kendi iştiraki olan İZBAŞ A.Ş.'den pa-zaryeri, hizmet binaları ve sosyal tesislerde kullanılmak üzere KDV hariç 95 bin TL bedel ile 10 adet dezenfektan tüneli satın aldı. Yüklenici firmanın ayrıca 1 yıl montaj ve demontaj desteği vereceği sözleşme ve şartnamede belirtildi. Ancak dezenfektan tünellerinin ilgili tesis ve depo arasında nakliyelerde ve montaj esnasında hasar aldığı gerekçesiyle İZBAŞ A.Ş. 31 Aralık 2020'de faturasıyla ile KDV hariç 39 bin 550 lira tutarla tekrar malzeme satın alınıp tamir yapıldı. Montajdemontaj 1 yıl süre ile yüklenici firma sorum-luluğunda olduğu halde taşımadan ve montajdan kaynaklı değişmesi gereken parçaların parası belediye-ye ödetildi. Ayrıca dezenfektan tünellerinin sadece 3 adedinin kullanıldığı diğer 7 adet dezenfektan tünelinin Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde depoda atıl bir halde durduğu görüldü.



HEYKEL FİYASKOSU

Heykeltraş Remzi Bülent Ötük ile heykel yapım işi için 33 bin lira bedel ile sözleşme imzalandı. 33 bin TL bedelli işin 30 biin lyirası ödendi. Ancak heykeltraş, heykeli sözleşmede belirtildiği şekilde 6 Ocak 2021 tarihinde teslim etmedi, ayrıca süre uzatımını gerektiren geçerli bir belge de sunmadı.



DEPO YARIM KALDI

Fen İşleri Müdürlüğü, şantiye dahlinde ekonomik ömrünü doldurmuş kullanılamayacak durumda olan büro malzemeleri, eşya ve benzeri malzemelerin depolanması için depo yapım işi için yüklenici Lavinim İnşaat- Muhammet Umut Avcı sözleşme imzaladı. 7 Ekim 2020'de KDV hariç 78 bin TL bedel ile malzeme alındı. Ancak depo kısmi olarak yapıldı. Yarım kalan iş, aradan 5 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yapılan harcamaya rağmen deponun kullanılamaz durumda beklediği görüldü.



OTOPARK GELİRİ YOK

Mülkiyeti Bornova Belediyesi'ne ait olan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi otopark alanı belediye şirketi İZBAŞ A.Ş. tarafından işletiliyor. Otoparkın İZBAŞ A.Ş. tarafından işletilmesi konusunda ise, alınmış Meclis kararı bulunmuyor. Ayrıca belediyeye bu otoparktan bir gelir girişi de yok. Yani belediye gelir kaybına uğruyor.



AYNI ÜRÜN FARKLI FİYATLAMA

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi üzerinden yapılan doğrudan alımlarda aynı ürünün yüzde 100'e varan farklı fiyatlarlar ile farklı firma veya aynı firmadan satın alındığı görüldü. Örneğin, bando aynı firmadan Mayıs ayında 2 bin, Haziran ayında ise, 3 bin 500 liradan kiralandı. Başka bir firmadan Mayıs ayında 3 bin 100 bin lira fiyat ile yine farklı bir firmadan Eylül ayında 3 bin 750 liraya ve Kasım ayında 5 bin 200 lira bedel ile kiralandı. Örneğin bambu meşale Haziran ayında 15 lira fiyat ile satın alındı, bir başka firmadan Eylül ayında 30 lira ve yine aynı firmadan Kasım ayında 20 lira bedel ile satın alındı. Benzer durumun birçok alımda olduğu görüldü.



BEZ ÇANTAYA İKİ KAT FİYAT

Belediye kendi iştiraki İZBAŞ'tan 4 bin 500 adet çantayı tanesi 5 lira 50 kuruştan 24 bin 750 liraya aldı. Ancak aynı çanta bir başka tekstil firmasından 3 bin adedi 2 lira 25 kuruşa satın alındı. Raporu hazırlayan Yıldırım ve Dalgıç, bu durumla ilgili, "İZBAŞ, al-sat sistemi ile yaptıracağı işlerde iş ile ilgili firmalardan satın aldığı fiyatın altında fiyat veriyorsa İZBAŞ zarar edecektir. Üstünde bir bedel ile işi yapıyor ise belediyenin zarar etme ihtimali oluşmaktadır" ifadesini kullandı.



AYNI CHP'LİDEN BELEDİYEYE FATURA

Meclis üyeleri görev süreleri ve sonrasında 1 yıl görev yaptığı belediye ile iş yapamıyor. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da CHP'li bir meclis üyesine ait şirketin belediyeye kestiği 2 adet fatura ortaya çıktı. Raporda ismi belirtilmeyen üyenin Meclis Başkanvekili Hüseyin Ünal olduğu öne sürüldü. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olan Hüseyin Ünal'ın Büyükşehir'e bağlı ESHOT'la da ticaret yaptığı tespit edilmişti. Konunun Yeni Asır'da haber olmasının ardından ESHOT, söz konusu meclis üyesinin şirketinden alımları durduğunu açıklamıştı.



YASAKLATTIĞI FİRMAYA İŞ VERDİ

Kazım Dirik Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından 2018'de inşaatı durdurulan Çocuk Dünyası projesi yatırımı Kongre Merkezi olarak revize edildi. Ama belediye tekrar ihaleye çıkmadı. Daha önce Çocuk Dünyası projesi inşaatını yarım bıraktığı için şikayet edip ihalalere girmesine yasak koydurduğu firmayla uzlaşma sağlayıp kongre merkezi işini bu firmaya verdi.

Erhan GÜLENÇ