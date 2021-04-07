Ege ve İzmir'e sağanak uyarısı! Meteoroloji açıkladı: 7 Nisan 2021 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan ve kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden, bölgenin batısında gece saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE'DE HAVA NASIL OLACAK? İZMİR HAVA DURUMU

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin ilk saatler ile gece saatlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?



22°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu