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Kritik isim 'de yakalandı! ve FETÖ...

'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü 'nin şehri sözde asayiş yapılanmasında bulunan bir kişi ile beraber /KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

Kritik isim İzmir'de yakalandı! PKK ve FETÖ...
İHA

07.04.2021, 14:13

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM (Terörle Mücadele) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Bölge Başkanlığının desteği ile PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 4 şüphelinin ilde bulundukları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği farklı adreslere gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A., YPG Afrin sözde asayiş yapılanmasında bulunan H.B. ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan Y.T. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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