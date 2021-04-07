Yeni kimlikleri ayaklarına geldi

KARŞIYAKA İlçe Nüfus Müdürlüğü, Karşıyaka Örnekköy'deki Zübeyde Hanım Huzurevi'nde ikamet eden yaşlılara hizmeti ayaklarına götürdü. Pandemi ve yaşlıların nüfus müdürlüğüne gelişlerinin zorluğunu düşünen Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerinin kimlik değişimleri için ekip kurdu. Ekip pandemi önlemleri doğrultusunda huzurevindeki bir odayı küçük bir ofise dönüştürerek, huzurevi sakinlerinin kimliklerini yeniledi.
TOLGA TEKİN
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