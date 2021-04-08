Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı! Vatandaştan CHP'li belediyeye tepki

Foça ilçesinde bulunan ve geçmişi uzun yıllara dayanan tarihi çeşmeler bakımsız kaldı. Bazı çeşmelerin atıl durumu düştüğü görülürken, kültürel miras olan çeşmelerin ilgisiz kalması vatandaşların tepkilerini çekti.





Foça'da son dönemde tarihi yapılara yeterince özen gösterilmediğini dile getiren vatandaşlar, konuyu birçok kez Foça Belediyesi'ne ilettiklerini; ancak gereğinin yapılmadığını ifade etti.



"ÇOK GÜZEL BİR ESER BIRAKMIŞ; AMA BİZLER KIYMETİNİ BİLEMEDİK"

Öte yandan, ilçeye gelen yabancı turistlerin de, üzerinde plastik borular ve tarihi kimliğiyle uyuşmayan musluklarla dikkati çeken çeşmelerin fotoğraflarını çektiği öğrenildi.

Geçmişte kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen ve zamanla eşsiz eserler haline gelen tarihi çeşmelerin zamana karşı direndiğini belirten iş insanı Sevdal Güven, "Son 4 senedir bu çeşmeden su gelmiyor. Daha önceki 18 sene önce 19 sene önce şakır şakır su akardı bu çeşmeden; fakat ilerleyen yıllarda belediye bu çeşmeye bir kutu taktı.

Sayaç takarak, öğrencilere gelir kaynağı olsun diye her yaz boyunca öğrenciler çeşmenin başında belediye personeli gibi çalışarak eğitimlerine katkıda bulundular; fakat son 4 sene senedir bu çeşmeden damla su akmadı. Defalarca söylendi, hiçbir cevap gelmedi. 1930'lu yıllarda Belediye Başkanı Raşit Dirim yapmış Foça'da bulunan dört çeşmeyi. Çok güzel bir eser bırakmış ama bizler kıymetini bilemedik" dedi.