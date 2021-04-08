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Haberler İzmir İzmir'de pompalı tüfekli kavga!

'de pompalı tüfekli kavga!

'in Konak ilçesinde çıkan pompalı tüfekli kavgada 6 kişi yaralandı. Ayrıca, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İzmir'de pompalı tüfekli kavga!
AA

08.04.2021, 08:34

İddiaya göre, daha önceden husumeti bulunan iki grup Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine pompalı tüfekle ateş açan iki gruptan Kudret L, Kadriye, L, Yeliz E, Meriç G, Kadir Ç. ve Adem L. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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