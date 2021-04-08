İzmir'i yasa boğan kaza: Simay minibüsün altında can verdi

Önceki gün meydana gelen trafik kazasından gelen acı haber İzmir basınını yasa boğdu. İzmir'de yerel bir haber portalı ve internet TV'sinde reji asistanı olarak çalışan Simay Karadumanlı (26), Bayraklı Manavkuyu Mahallesi'nde minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

YASA BOĞULDULAR

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Simay Karadumanlı kurtarılamadı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim gören genç kızın en büyük hayalinin sinema yönetmenliği yapmak olduğu öğrenildi. Hayatının baharında yaşamını yitiren Karadumanlı'nın acı haberini alan ailesi ve basın camiası yasa boğuldu. Öte yandan kazanın ardından minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

■ FATİH ŞENDİL