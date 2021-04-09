Hayatı 20 metreyle kaçırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Melek Aslan (32) hayatını kaybetti, araçta bulunan Samet Hafızoğlu (33) ise ağır yaralandı. İhbar üzerine giden polislerin, olay yerinde sürücüye ait olduğu saptanan navigasyonun hala komut verdiğini ve yaptıkları incelemede ise Aslan'ın otomobilinin sol şeritten aniden sağ şeride yönelmesiyle kazanın meydana geldiğini belirledi.

OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kaza, önceki akşam İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca'dan Bornova istikametine giden Melek Aslan yönetimindeki otomobil, ani manevra yaparak sağ şeride geçince F.Ç. (42) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Melek Aslan'ın otomobili demir yığınına döndü. Aslan olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Samet Hafızoğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde yapılan kontrolde Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığı için sol şeritten sağ şeride ani manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza yerinden 20 metre geride kavşak olduğu görüldü.