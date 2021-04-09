Ölmeden mezara gömdüler!

YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları bulunan Recep Çelik (96), Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'nde ölen kişinin yerine hayattaki kişinin kimlik bilgileri işlendi. Hayatta olan Çelik'in ailesine de yaşlı adamın koronadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan aile, camiden salasını okutup cenazeyi yaşlı adamın daha önceden vefat eden eşinin mezarının yanına defnetti.

HASTANEDE yapılan yanlışlık 3 gün sonra fark edilirken ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, yaşayan

Recep Çelik'in ailesini arayıp hastaneye çağırdı. Hastaneye gelen oğulları, başhekimin odasında babalarını sağ salim görünce büyük sevinç

yaşadı. Film gibi olay sonrası cenazenin mezardan çıkarılarak gerçek sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

RECEP Çelik'in İzmir'de yaşayan torunu Cemil Ece, "Dedem Recep Çelik'in ölüm haberini alınca annemle birlikte yola çıktık. Dayım Hilmi Çelik aradı, 'Deden koronadan öldü, geri dönün, cenazeye katılamazsınız' dedi. Biz de geri döndük. İzmir'de hayır yaptık. Evimizde yine dualar okunurken Hilmi dayım aradı ve dedemin ölmediğini söyledi. Hala şoktayız" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI