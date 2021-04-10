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’de evde dehşeti! Karı-koca hastanelik oldu

’in ilçesinde, evde çıkan yangında karı-koca dumandan etkilenirken, evin yakınlarında bulunan bir otomobilde de sonrası hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı.

İzmir’de konteyner evde yangın dehşeti! Karı-koca hastanelik oldu
İHA

10.04.2021, 10:05

Yangın, akşam saatlerinde Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. isimli şahsa ait tarlada bulunan konteyner evde yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşu ve yoldan geçen bir araç sürücüsü İ.K. ve V.K., isimli çifti evin içerisinden çıkararak kurtarırken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Konteyner ev ve yakınında bulunan araç çıkan yangında hasar görürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan, dumandan etkilenen çift sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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