CHP’li Öztrak’a vatandaş tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan heyet, 'CHP Ekonomi Otobüsü' ziyareti kapsamında Malatya'ya gitti. Partililerle görüşen Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

BU sırada kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak ise aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı. "2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz?" diye soran esnaf, "Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi 'hırsız', 'diktatör' diye yaftalıyorsunuz. Ekonomimiz çok iyi. Benim arkadaşım sıfır araba almaya gitti, 6 ay sonraya gün verdiler. Para var ama araba yok" dedi. Bu tepkinin ardından CHP heyeti ziyareti kısa keserek bölgeden ayrıldı.