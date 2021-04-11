Engelli kedilere 5 yıldızlı hizmet

İZMİR'İN Buca Belediyesi, iki yılda 16 bin 563 kedinin tedavisini gerçekleştirdi. Bakım merkezinde tedavi ettiği kedileri, özel ısıtmalı ve düzenekli yapısıyla 5 yıldızlı otel konforunda düzenlenen Engelli Kedi Evi'nde misafir eden merkez, uzman personelin şefkat ve ilgisiyle kedileri yeniden yaşama tutundurdu. Kuruçeşme Mahallesi'nde yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Engelli Kedi Evi'nde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç kedilere 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.
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