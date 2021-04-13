Meteoroloji o illeri uyardı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin doğusu, (Konya, Karaman hariç) İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, (Samsun, Amasya hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağış beklenen diğer yerlerde ise genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük'ün kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük kıyıları) kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı, doğusunun çok bulutlu ve yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE / İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Kıyı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen yağışların genellikle kar, karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı, yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, (Samsun, Amasya, Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 4°C, 15°C
Çok bulutlu
ARTVİN 4°C, 15°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 12°C
Çok bulutlu
TRABZON 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji o illeri uyardı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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