Meteoroloji o illeri uyardı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin doğusu, (Konya, Karaman hariç) İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, (Samsun, Amasya hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağış beklenen diğer yerlerde ise genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük'ün kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Karabük kıyıları) kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?



MARMARA

Parçalı, doğusunun çok bulutlu ve yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE / İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Kıyı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen yağışların genellikle kar, karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı, yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 0°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri (400 m. üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, (Samsun, Amasya, Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 15°C

Çok bulutlu

ARTVİN 4°C, 15°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 12°C

Çok bulutlu

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı, bölge genelinin öğle saatlerinden sonra, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı