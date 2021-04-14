Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından koronavirüsle mücadelede Ramazan'ın ilk iki haftasında uygulanacak tedbirleri açıkladı. Alınan kararlar kapsamında İzmir Valiliği, İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak esnek çalışma saatlerini yeni mesai saatlerini açıkladı.
Buna göre; bugünden itibaren geçerli olmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatleri 10.00-12.30 ve 13.00-16.00 olarak belirlendi.
Öte yandan; İzmir İli Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İzmir İl Salgın Denetim Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eshot Genel Müdürlüğü ve yataklı sağlık hizmeti veren kurumlar yeni düzenleme kapsamının dışında bırakıldı.
İzmir'de esnek çalışmaya göre Kamuda yeni mesai saatleri: pic.twitter.com/OKYZw1SaCq— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) April 14, 2021
İzmir Valiliği açıkladı! İşte İzmir'de yeni mesai saatleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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