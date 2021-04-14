  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 litre akaryakıt, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

14.04.2021, 15:23

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili çalışmalar kapsamında Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Konak'ta iki iş yeri ve bir depoda yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 22 bin makaron, 4 bin 300 sarma sigara, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol, 57 paket sigara bulundu.

Bayraklı'da da bir firmaya ait iş yeri ve tankerde 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bornova'daki bir iş yerinde de ruhsatsız ve kaçak üretilen 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 18 çeşitli ürün bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.