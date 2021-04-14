  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Telefon dolandırıcısı enselendi! Yaşlı adama kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL'sini aldı

enselendi! Yaşlı adama kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL'sini aldı

'de, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL ve değerli eşyalarını aldığı öne sürülen İlyas Ş. (58), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcısı enselendi! Yaşlı adama kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL'sini aldı

14.04.2021, 17:20

Çal ilçesinde yaşayan N.C.'yi (72) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, oğlunun adının FETÖ/PDY soruşturmasında geçtiğini, evdeki para ve değerli eşyaları incelemek için geleceğini söyledi. Evine gelen kişiye 5 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 30 bin TL'sini veren N.C., bir süre sonra dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, şüphelinin İlyas Ş. olduğunu tespit etti. Merkezefendi'nin Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İlyas Ş., yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İlyas Ş., adliyeye sevk edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Telefon dolandırıcısı enselendi! Yaşlı adama kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL'sini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.