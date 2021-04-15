Restoran yangınında içeride mahsur kaldı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde önceki gece bir apartmanın zemin katında bulunan restoranda çıktı. Elektrik aksamından çıkan yangın, mutfağın tamamını kısa sürede sardı. Bu sırada, sahur için fırına giden Hüseyin Yeşiriroğlu (24), yangını fark ederek polise bildirdi. İçeride bir kişinin olduğunu öğrenen Yeşiriroğlu, kapıyı tekme atarak kırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce restoranda kaldığı öğrenilen Özgür Aydoğan'ı dışarıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedavi altına alınan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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