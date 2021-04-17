CHP’den tam kadro heykel açılışı

İzmir'de geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak adlandırılan Konak Pier önündeki heykelin açılışı, CHP'nin önde gelen isimlerinin geçit törenine sahne oldu. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ile bürokratlar ve meclis üyeleri katıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Ortada büyük bir icraat varmış gibi partinin üst düzey isimleriyle yapılan heykel açılış töreni büyük bir şaşkınlık yarattı. Tunç Soyer, büstün açılış törenini sosyal medya hesabından canlı yayınladı. CHP protokolünün tam kadro yaptığı heykel açılışı sosyal medyada da vatandaşların dikkatini çekti. Açılışın ardından CHP'liler büstü uzun süre inceleyerek önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir vatandaşın Narlıdere'nin bozuk yollarının fotoğrafını paylaşıp Soyer'e "Narlıdere'nin yollarını ne zaman yapacaksınız? Aylar geçti defalarca kazılıp yeniden kapatıldı" diye tepki göstermesi dikkat çekti. Soyer'in yayını duyururken düştüğü "Çakabey Büstü Açılış Töreni - Banttan Canlı" da sosyal medyada alay konusu oldu.





SOSYAL MEDYA DİLİNE DOLADI

@TarumarE: CHP'den yine dev bir hizmet. Çal bella çal bella çal çal çal...

@_Tanerr__: Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Çok ihtiyacımız vardı. Muhteşem bir proje!

Bir kez daha Kanal İstanbul'culara asıl ihtiyacın,hizmetin ne olduğunu gösterdiniz!

@KemalGl0: Bir fabrika veya üreten bir yer açsaydın bir kaç fakir ekmek yerdi. Büstün kime faydası görüntüsü bile göz kirliliği yapıyor. Bir ağaç dikişeydiniz biri sağ ol derdi.

@siyamusta61: Bıkmadınız şu antin kuntin şeyler ile uğraşmayı...

@tabiatana4: Yağmur yağdığında dükkanları su basmaz artık tebrikler!

Esnaf mutlu...

@cimbom30852660: Bir gün de iş yapın... Hep heykel hep heykel...

@hhuseyin1970: Elinizden gelen tek şey bu dimi?..



'ÖNEMLİ DEĞERLERİN ANISINI YAŞATIYORUZ'

TÖRENDE konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in bir çok yerinde yaptırdığımız heykellerle şehrin tarihindeki önemli değerlerin anısını yaşatmayı sürdürüyoruz. Belediyemiz heykeltıraşlarından Tonguç Sercan tarafından yapılan büst, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Büstün göğüs kısmında Çaka Bey döneminde kullanıldığı bilinen 'dromon' bir geminin de silueti yer alıyor" dedi. Selçuklu Devleti komutanlarından Çaka Bey'in Anadolu'nun fethinde yer aldığını da hatırlatan Soyer, "Anadolu'daki ilk donanmayı oluşturarak Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çaka Bey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşimlerinin kurulmasını sağladı" diye konuştu.