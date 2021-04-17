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İzmir'de kaç kişiye aşı uygulandı? Vali Köşger açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Köşger, İzmir'deki korona virüs vaka sayılarının stabil olduğunu, 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirtmişti.

17.04.2021, 16:25