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'de kaç kişiye aşı uygulandı? Vali Köşger açıkladı

Valisi , İzmir'de kaç kişinin aşısı olduğunu açıkladı. Köşger, İzmir'deki korona virüs vaka sayılarının stabil olduğunu, 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirtmişti.

İzmir'de kaç kişiye aşı uygulandı? Vali Köşger açıkladı

17.04.2021, 16:25

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İzmir'deki aşılama sürecine dair bilgi verdi.

"İzmir'de aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullanan Köşger, toplam 1.351.189 aşı uygulandığını açıkladı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 820. 291 olarak açıklanırken 2. dozu olanların sayısı 530.898.

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