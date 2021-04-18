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Haberler İzmir Başkan Yardımcısı Avdan korona kurbanı

Başkan Yardımcısı Avdan korona kurbanı

Başkan Yardımcısı Avdan korona kurbanı

18.4.2021

ÇİĞLİ Belediyesi Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyesi Mustafa Avdan, korona virüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çiğlimizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve meclis üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan'ı Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm Çiğli halkına baş sağlığı diliyorum" dedi.
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