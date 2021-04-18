CHP'li başkana yağlı ihale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adrese teslim ihalelerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'le meclis üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne kanuna göre yasak olmasına rağmen iş üstüne iş verdiği ortaya çıktı.





MECLİS ÜYESİNE YARIM MİLYONLUK İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, madeni yağ satın alınması ihalesini 18 Kasım 2019'da gerçekleştirdi. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 487 bin 285 TL bedelli ihalenin CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda Bornova Belediye Başkanı olan Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne verildiği öğrenildi. Bornova Belediye Başkanı İduğ, yaptığı açıklamada, şirketinin Castrol'un Ege bölgesindeki tek yetkili satıcısı olduğunu söyleyerek her türlü ihaleye de girme hakkı olduğunu dile getirdi. İduğ, kendisini "Belediye başkanı olduktan sonra sadece şirket sahibi olarak kaldım. İmza yetkim yok" sözleriyle savundu.

İZSU ÜZERİNDEN 217 BİN TL'LİK HİZMET ALIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li meclis üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un şirketine aynı zamanda İZSU üzerinden de doğrudan temin yoluyla iş pasladığı öğrenildi. İZSU 2019 yılında, İduğ Petrol Ürünleri Şirketi'ne 217.884,43 TL'lik hizmet alımı yaptığı denetim komisyonu raporlarına yansıdı. İduğ, 14 Nisan 2020'de yapılan ihalede ise, İZSU'dan tek istekli olarak 4 bin 596 liralık yedek parça satış işi aldı. 15 Haziran 2020'de 5 bin 424 liralık fatura düzenledi. Raporunda İduğ'un şirketinin 2019'da aldığı 217 bin 884 liralık hizmet alım işinin önceki denetim döneminde olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Denetim Komsiyonu'nun AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, bu nedenle satışın 4734 Sayılı İhale Kanunu'nun hangi maddesine göre gerçekleştiğinin tespitinin yapılamadığını kaydetti.

İDUĞ'UN YARDIMCISI DA İŞİN İÇİNDE

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un yanı sıra yardımcısı ve meclis üyesi Hüseyin Ünal'ın da ESHOT Genel Müdürlüğü'ne hizmet sattığı ortaya çıktı. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, Ünal'ın ortağı ve müdürü olduğu HÜSEYİN ÜNAL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş'den 41 adet hizmet faturası karşılığı 664.908,663 TL hizmet alımı gerçekleştirdiği tespit edildi.

BELEDİYE KANUNU'NA GÖRE YASAK

İduğ'un halen söz konusu şirketin ortağı olduğunu belirten Mısırlı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceğini, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağını hatırlattı.

SOYER'İN SÖZDE UYARISI

SABAH'a konuşan Büyükşehir Belediyesi Denetim Komsiyonu'nun AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, Tunç Soyer'in 176 Meclis Üyesi ve 30 İlçe Belediye başkanına, belediye ve şirketlerine hizmet satmaması ve taahhüde girmemeleri için uyarı yazısı gönderdiğini söyledi. Mısırlı, hazırladığı denetim raporunu Sayın Tunç Soyer'e verdiğini, kendisinin uyarısına rağmen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Yardımcısı Hüseyin Ünal'ın mal ve hizmet satmaya devam ettiklerini dile getirdi. Mısırlı, "İzmir Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Yardımcısı Hüseyin Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyorum" dedi.