İzmir’de çiftlik ve köy evine kumar baskını

İZMİR Menemen'de jandarmanın bir hayvan çiftliğine yaptığı kumar operasyonunda 62 kişiye 109 bin 308 lira para cezası kesildi. 2 kişiye de yer ve imkan sağlamaktan idari işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günerli mahallesindeki bir hayvan çiftliğinde kumar oynatıldığı ihbarıyla harekete geçti.

Önceki gece 21.00'de jandarma timleri kumarhaneye dönüştürülen çiftliğe müşteri gibi gitti. Yapılan takibin ardından, operasyona başlayan ekipler çiftliğin çevresini sararak baskın düzenledi. Suçüstü yapılan 62 kişiye, 109 bin 308 lira ceza kesilirken, 2 kişiye yer temininden işlem yapıldı. Zanlıların çatıya koydukları gözlemcilerin ise ekipleri fark edemediği ortaya çıktı.

TABANCA DA BULUNDU

İZMİR Tire'deki Kahrat köyünde de bir eve yapılan baskında 21 kişiye kumar oynamak ve korona tedbirlerine uymamaktan cezai işlem uygulandı. Kahrat köyünde O.O'ya ait evde kumar oynandığını belirleyen ekiplerin düzenlediği operasyonda 21 kişiye işlem yapılırken, evde bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişeğin yanı sıra 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

■ İHSAN KARATAŞ