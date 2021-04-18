‘Tıkır tıkır değil takur tukur belediyecilik’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı 3'üncü olağan meclisinde Büyükşehir ve ESHOT'un 2020 Faaliyet Raporları görüşüldü. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, 2020 yılında İzmir'de gerçekleşen faaliyetleri sert bir dille eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiğinden bu yana belediyenin 14 milyar TL bütçe kullandığını söyleyen Özgür Hızal, "Yaptıklarınız, yapamadıklarınız bundan sonra yapamayacaklarınızın teminatıdır. Bütçenizin 3.3 milyar TL'sini yatırımlara ayırdığınızı iddia ediyorsunuz. Bütçeye baktığınızda, her şeyden önce bu 3.3 milyarın 1.6 milyarı mal ve hizmet satın almaya ayrılmış. Yatırım yapılsaydı yol yapılacaktı. Alternatif yollar, yeni yeşil alanlar ortaya çıkacaktı, otoparklar ortaya çıkacaktı. Yatırım yapılmış olsaydı yapacağız demeyip kentsel dönüşümde ciddi adımlar yapacaktınız. Demek ki yatırım yapılmamış" diye konuştu.

YOL YERİNE HUNİ İHALESİ

"Tıkır tıkır belediyecilik takur tukur belediyecilik oldu" diyerek sözlerine devam eden Hızal "Planlanan 2 milyon asfalt yapım hedefi 929 bin tonda kaldı. Bornova, Buca ve garaj arasındaki bağlantı yollarının ve tünellerin yapım hedefi yüzde 20-22 imiş. Yüzde 0 yapılmış. Yol yapılmadı. Bağlantı yolları zaten yok. Vaatler de ortada yok. Ama dahiyane bir fikirle dahiyane bir iş yaptı. Altınyol'u hepimiz biliyoruz. Mesai başı ve sonrasında ciddi trafik oluyor. Sıkışıklığın ortadan kalkması için çekici hizmeti konuldu. Şeritlerin yönleri saatlere göre değiştirildi. Bu güzergah üzerinde yol yapmayan belediye bir ihaleye çıkmış. Huni koyma ihalesi yapmış. Binlerce personeli, milyarlarca bütçesi olan İZBETON yol, kavşak düzenlemesi, yol bakımı yapmıyor ama huni koyma ihalesi yapıyor. Siz o yüzde 43 ve 3.3 milyarın içinde bu ihale bedelini de koyuyorsanız vay halimize" diye belirtti.



90 DAKİKA GERİ DÖNSÜN

Başkan Soyer'in asli görevlerini zaman zaman unuttuğunu savunan Hızal, "Bir büyükşehir belediyesinin tarımla ilgili en temel görevi çiftçilerin arazilerine ulaşımı sağlamaktır. En temel görev bu. Onun dışında başka bir tarım deyip 300 bin hektar ekili alan var iken, bizce göstermelik olarak 500 dönüm araziye buğday tohumu ekerek tarım politikalarında kahraman olamazsınız arkadaşlar. On bin hayvan dağıtma hedefiniz varken, 631 tane dağıtmışsınız. Tarım daire başkanlığının başına sosyolog getirerek tarım politikası ortaya koymak çok da gerçekçi değil. Manda dağıtımıyla dünya çapında mozzerella peyniri üretimi gerçekleştiremezsiniz. Kaldı ki o üretimi de Manisa'da yaptınız" diye konuştu. Son olarak Hızal, 90 dakika uygulamasının geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

MERT ALPDÜNDAR