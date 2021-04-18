Vali Köşger: İzmir’de vaka sayıları düşmedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesindeki polis ve jandarma ortak denetim noktasında, şehirler arası seyahat kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetimlere katıldı.

SERT TEDBİRLER GELEBİLİR

Vali Köşger, İzmir'deki korona virüs vaka sayılarının stabil olduğunu, 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirtti. Bornova'ya bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki denetimlere katılan Vali Köşger, vatandaşın genel olarak kurallara riayet ettiğini gördüklerini söyledi.

Seyahat eden araçların çoğunun üretim ile ilgili, dinamik faaliyetlerle ilgili seyahat eden vatandaşlar olduğunu belirten Vali Köşger, "Bu 15 günlük süre gözlemlenerek, eğer bu rakamlar aşağı doğru düşmezse Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi daha da sert tedbirler gelme ihtimali var" diye konuştu.

Vali Köşger, İzmir'deki korona virüs vaka sayılarının stabil olduğunu ve 1 haftalık rakamlarda herhangi bir değişim olmadığını belirterek, "Vaka sayılarında bir düşüş yok, aşağı yukarı aynı. Aşılama yüzde 50'yi geçinceye kadar vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uymasını bekliyoruz" dedi.

■ ERCAN AKGÜN