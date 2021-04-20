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Haberler İzmir 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! İzmir'deki feci yangında hastanelik olmuştu

6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! 'deki feci yangında hastanelik olmuştu

'in ilçesinde bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen aşçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mahallesi'ndeki bir restoranda 14 Nisan'da çıkan yangında dumandan etkilenen aşçı , kaldırıldığı yaşamını yitirdi. Aydoğan'ın cenazesi otopsi için morguna gönderildi.

6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! İzmir'deki feci yangında hastanelik olmuştu
İHA AA

20.04.2021, 13:09

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan bir kişi, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, 14 Nisan sabahı saat 02.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, restoranın içerisinde bulunan ve aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Aydoğan, dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydoğan, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Dumandan etkilendiği öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özgür Aydoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Aydoğan'ın yakınları yasa boğuldu.

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