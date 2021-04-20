Esnafa kazık seyyara kıyak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bir sosyoloğu atamasına tepki gösterdiği için CHP'den atılan Yüksek Ziraat Mühendisi ve CHP İl Tarım Komisyonu eski Başkanı Hatice Zeybek Uslu'dan bir salvo da belediyenin seyyar satıcılarla ilgili yaptığı çalışmaya geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İzmirli seyyar satıcıların kurduğu İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Derneği yöneticileriyle bir araya gelirken, Başkan Soyer de Ocak ayında yine bu derneğin yöneticilerini makamında ağırladı.



'ESNAFA KARŞI ETİKSİZLİKTİR'

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Hatice Zeybek Uslu, "Seyyar satıcılık kayıt dışı ekonominin olduğu yerlerdir. Seyyar tezgahta gıda satılıyor ise gıda güvenliğinden söz etmek zordur. Hele ki bu pandemi döneminde... Zabıtanın yönetmeliğinde apaçık seyyar satıcılar ile mücadele vardır. Seyyar sebze, meyve ve yumurta gibi ürünlerin satışı ise direkt pazaryerlerini ilgilendirir. Tahsisler bu alanda verilir de diyemeyiz. Çünkü bu alanlar Büyükşehir yetki alanında değildir. Tüm kent sokaklarının seyyar ticarethane haline getirilmesi kent yaşamı ile bağdaştırılamaz. Yeri yurdu olan esnafa karşı da etiksizliktir" dedi.



'SOKAĞA ÇIKMAYA ÖZENDİRİR'

CHP Genel Merkezi'nin de bu projeyi desteklediğini belirten Uslu, "Keşke İzmir'de oluşturduğumuz İl Tarım Komisyonu'ndan yardım isteselerdi. Bu konuda oldukça donanımlı ziraat mühendisi bir arkadaşımız vardı. Bu proje; vergisini veren, kira ödeyen, istihdam sağlayan esnafın pandemi etkisi ile de sokağa çıkmasını özendirecek bir projedir. Bir belediyenin veya partinin yerelde pazaryerleri rejimini oluşturmayıp da, pandemiden önce de seyyar faaliyeti yasak olan kayıt dışı çalışan kesimlere sadece oy uğruna bu şekilde ayrıcalık tanıması çok doğru bir politika değildir. Bu kaos politikasına sebep olur" diye konuştu.



KİRA İNDİRİMİ BİLE YOK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin kiracısı olan esnaftan kira alınmaması, indirim yapılması ve ertelenmesi imkanı sağlayan genelgesini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamadığı ortaya çıktı. Konuyu değerlendiren AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "15 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan genelge kapsamında; faaliyetleri durdurulan, kısıtlanan veya faaliyette bulunulamayan döneme ilişkin tahsil edilmemesi, ertelenmesi, indirim yapılması, sözleşmenin karşılıklı fesih edilmesi, faaliyette bulunulmayan süre kadar sözleşme süresinin uzatılması işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili bütün uygulamalar için belediye encümenine yetki verilmişti. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu uygulamadı" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olan esnafa çağrıda bulunan Mısırlı, "Belediye ve iştiraki olduğu şirketlerimize ait gayrimenkullerdeki kiracılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe ile müracaat etmeleri halinde bu haktan yararlanabilecektir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seyyar Satıcılar Derneği ile Ocak ayında bir araya gelerek yeni uygulamalarını anlatmıştı.



'PAZARYERLERİ TAHSİS EDİLECEK DEMİŞTİ'

İZMİR Seyyar Satıcılar Derneği'nin Başkanı Evren Laçin ile yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz Ocak ayında Başkan Tunç Soyer'i makamında ziyaret etmişti. Ziyarette dernek tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne önerilen Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı kurulması konusu da gündeme gelmişti. Soyer, "Daire başkanlığı kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. İlgili birimlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilçelerdeki pazaryerlerinin haftanın belli bir gününde seyyar satıcılara ayrılması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun haricinde dükkanların olmadığı yerlerin dışına çıkılmadan alanlar oluşturulabilir. Büyükşehir olarak bu noktalarda kullanılacak tek tip araçları da tasarlarız" ifadelerini kullanmıştı.



Hatice Zeybek Uslu

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILDI

Başkan Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl Giresun Üniversitesi İİBF öğretim görevlilerinden Dr. Osman Sirkeci'yi İzmir'e transfer etmiş ve kurduğu Sokak Ekonomisi Şube Müdürlüğü'nün başına getirmişti. Müdürlük kapatıldı. Sirkeci ise, başka bir birimde görevlendirildi.

Erhan GÜLENÇ