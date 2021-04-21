21 Nisan İzmir ve Ege hava durumu! Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatılı yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa), yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
21 Nisan İzmir ve Ege hava durumu! Meteoroloji'den uyarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.