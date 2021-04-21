İzmir'den 'pes' dedirten görüntüler! Motosikletli grup ortalığı birbirine kattı

4 Nisan 2021 tarihinde sosyal medyaya yüklendiği görülen görüntülerde, O.K., A.F.K, B.V, T.D. ve A.V isimli motosiklet sürücüleri, iddiaya göre plakalarını kapattıktan sonra Kuzey Ege Otoyolu'na giderek trafiği tehlikeye soktu. Yol çalışmasından dolayı bir kısmı kapalı olan yola giren motosikletli grup, otoyol yetkililerinin uyarılarına rağmen plakalarını gizleyerek gişelerden de kaçak geçiş yaptı. Yol üzerinde hız sınırının üzerine çıkarak ve akrobatik hareketler sergileyerek trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu da yetmezmiş gibi bir süre karşı şeride geçti.





SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Öte yandan motosikletli grup içerisinde yer alan O.K. isimli sürücü, kaska kamerasıyla çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, 2 hafta içinde yaklaşık 5 bin kez izlendi.





"KİMSE GELİP ALMADI"

Ayrıca sosyal medyadan paylaşılan videonun altına bir kullanıcının, 'Videoyu emniyete atın. Birkaç güne hepsi paketlenir' şeklinde yorumuna, motosikletli grup içerisinde bulunan A.F.K. isimli kullanıcının, 'Attım ben. Kimse gelip almadı' şeklinde cevap vermesi de dikkat çekti.