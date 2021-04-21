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Haberler İzmir Kalp nakli olan Beyza yaşıtlarını umutlandırdı

Kalp nakli olan Beyza yaşıtlarını umutlandırdı

ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar, organ bağışı çağrısı yaptı.

Kalp nakli olan Beyza yaşıtlarını umutlandırdı

21.4.2021

İZMİR'DE kalp nakli olup sağlığına kavuşan 16 yaşındaki Beyza Nur Hona, aynı serviste yıllardır organ bağışı bekleyen yaşıtları için motivasyon kaynağı oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde 1 ay önce kalp nakli olan Beyza Nur, ara verdiği eğitimine devam edip öğretmen olmak istiyor.

Bağışların artması dileğinde bulunan Beyza Nur, "Hastanede kalp nakli olmayı bekleyen arkadaşlarım var. İnşallah onlar da en kısa sürede nakil olup sağlıklarına kavuşur. Onlara hep moral veriyorum" dedi.

MOTİVASYON KAYNAĞI

Kalp nakli bekleyen Münire Cemre Yılmaz, "Kovid- 19 sürecinde Organ bağışı az olduğu için onun nakil olması bizim için motivasyon kaynağı oldu" dedi. Kalp nakli bekleyen Kader Gökbaş da "Beyza Nur'un kalp nakli olması hepimizi umutlandırdı" ifadelerini kullandı.

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