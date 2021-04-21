Misafirliğe gitti husumetlisi vurdu

İzmir Konak'ta Ercan D, misafirliğe gittiği evde aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan Samet K. tarafından tabancayla vuruldu. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi'nde oturan Ahmek K'ya ait evde meydana geldi. Samet K, Ahmet K. isimli arkadaşına misafirliğe gitti.

İkili otururken bu sırada Samet K. ile daha önceden aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunan Ercan D. eve geldi. Samet K. ile Ercan D. arasında sözlü tartışma başladı. Gerginliğin artmasıyla Ercan D. evden ayrılırken, bu sırada balkona çıkan Samet K. tabanca ile ateş açtı. Ercan D. kafasına isabet eden kurşunla yere yığılırken, çevredekiler polise haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Ercan D., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ercan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samet K. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Ercan D'nin yakınları ise şüpheliye ait otomobile taş ve sopalarla zarar verdi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, tartışmanın başladığı ev ve devam ettiği sokakta incelemelerde bulundu. Ahmet K. ve olayı gören vatandaşlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.