İzmir'deki depremde ölen kardeşlerin adı, en sevdikleri parka verildi

İzmir depreminde yaşamını yitiren Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi Bornova'da ölümsüzleştirildi. Rıza Bey Apartmanı'nda halaları Fatma Tekin Öztürk ile birlikte yaşamlarını yitiren iki kardeşin adı Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bulunan parka verildi. Törende, Feryal Özge Tekin ve Ömer Yiğitcan Tekin'in anne babası duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.





"SANKİ KIZIMIN KIR DÜĞÜNÜNDEYİM"

Duygu dolu törende gözyaşlarına hakim olamayan anne Neslihan Tekin, anne ve baba olarak çocuklarının hayatta olduğu zamanı dolu dolu yaşadıklarını belirterek, "Anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorsunuz. Herkes için çocukları çok özeldir ama bizim çok özel iki çocuğumuz vardı. Pırlanta gibiydiler ama bu kadarını yaşayabildik. Biz çok dolu dolu yaşadık. Zamanımızı o kadar çok çocuklarımızla geçirdik ki. Bazı pişmanlıklarımızın olmamasının en büyük nedeni buydu. Bu parkta öyle güzel zamanlar yaşandı ki. Çocuklarımızla 4-5 saat çocuklarımızla parktaydık, hep birlikteydik. Allah bize dolu dolu 15-16 yıl hediye etti. Bundan dolayı çok mutluyuz, sadece kısa oldu; üzüntümüz bu. İnşallah şu an çok iyi yerlerde olduklarını düşünüyorum. Bir anne olarak zaten bunu düşünmezseniz nefes almanız mümkün değil. İnşallah cennette kavuşmak için dua ediyoruz. Kızım hep kır düğününde evlenmek isterdi. Bugün de onun düğünü gibi olsun inşallah." dedi.





"BİZE NEFES ALDIRDINIZ"

Ailece keyifle zaman geçirdikleri parka çocuklarının adının verilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen baba Recai Tekin, "Aslında bir karı-koca olarak eğitimciyiz, tarih öğretmeniyiz. Ben mikrofon karşısında birçok törende konuştum da, böyle bir konuşmayı hiç hayal etmemiştim. Duygularım çok karmaşık. Çocuklarımı kaybettiğimi öğrendiğimi öğrendiğimde onların adlarını yaşatmak istemiştim. Ben bu acılı anımda çok iyi gördüm ki; herkes bir şeyler yapmaya, destek olmaya çalıştı. Biz nefes almakta zorlanırken yapılan bu destekler bize nefes oldu" diye konuştu.





"BU PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR SİZİN EVLADINIZ"

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise Tekin çiftine hitaben yaptığı konuşmada, "Bu parkta bundan sonra oynayan her oynayan çocuk artık sizlerin evladı. 30 Ekim'de 118 canımızı kaybettik. Allah kimseye bir daha böyle acıları yaşatmasın" sözlerine yer verdi.